Tanto bastonato quanto vendicativo: lo strano dato che riguarda il “picchiatore” Castrovilli

Se dovreste menzionare un giocatore “cattivo”, di certo non direste Gaetano Castrovilli, calciatore elegante e sopraffino che in questa stagione ha stupito tutti per il suo stile di gioco. Un mix di velocità e dribbling che lo rendono quasi imprendibile, lo dimostrano i 63 falli subiti fino ad ora. Un dato che però stupisce è quello dei falli commessi dal centrocampista viola: ben 47. Peggio di lui hanno fatto solo Okaka, Rincon e Milinkovic-Savic. Tanto picchiato quanto vendicativo, di certo il carattere al Castro non manca!!

