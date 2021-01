Tardelli catechizza Chiesa: “Non mi piace il tuo accentuare i falli che subisci e che ti lamenti coi direttori di gara”

Marco Tardelli, attraverso un editoriale pubblicato su La Stampa, ha parlato della vittoria della Juventus contro il Milan, concentrandosi, nello specifico, sull’ex viola Federico Chiesa:

“Queste due giornate della nostra Serie A, ci hanno confermato quanto possa essere incerto in questo anno terribile il campionato. Il gruppo bianconero è un cantiere ancora aperto ma che comincia a prendere forma e che soprattutto ha scoperto che anche senza Ronaldo si può vincere. Contro il Milan a brillare è stato infatti Chiesa, con giocate straordinarie, cambi di velocità, gol e poche cadute. Sì caro Federico: poche cadute. Non mi piace, te lo dico francamente, questo tuo accentuare i falli che subisci, non mi piace vedere che ti lamenti con i direttori di gara. Caro Federico, oramai sei arrivato ad alti livelli e nelle ultime settimane hai dimostrato che ci puoi stare, le qualità non ti mancano, ma ricordati che meno ti lamenti e più i tuoi avversari ti rispettano. La stessa cosa vale con gli arbitri. Hai davanti a te un futuro luminoso, spero anche in maglia azzurra, e le tue capacità non devono essere offuscate da furbizie inutili“.