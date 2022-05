Tardelli: “La Fiorentina giocherà pure meglio della Juventus ma ha 15 punti in meno. Rispetto a Firenze ci sono aspettative diverse su Vlahovic”

Una difesa a spada tratta di Allegri e del suo lavoro. E’ quella fatta dall’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, Marco Tardelli, che su La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Io sono allegriano, certo. Lo sono sempre stato. Negli anni passati, quando vinceva, tutti a fine stagione stavano zitti e lui diventava bravo. Ora che non corre per lo scudetto, è sempre colpa sua…Fiorentina e Sassuolo giocheranno anche meglio, ma hanno 15-20 punti in meno…Nel calcio, conta fare punti“.

Quanto a Vlahovic che non segna, ha detto: “E’ un momento così, basta aspettare. Rispetto a Firenze, su di lui ci sono aspettative diverse, va così”.