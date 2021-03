Tardelli: “Prandelli ha voluto riprendere la sua vita in mano. Altro ruolo in società? Tutti possiamo trovare altri ruoli…”

L’ex centrocampista della Juventus e compagno di Prandelli Marco Tardelli, ha parlato della “vicenda dimissioni” a TMW: “Si è voluto riprendere la vita in mano e passare la vita in serenità. E’ stata credo una scelta ponderata, serena. Io l’ho fatta prima ancora di lui. Anche quando presi la mia decisione c’erano già i social. Io ho voluto staccarmi facendo altre cose. Sono scelte e ognuno di noi ha la possibilità di scegliere. Apprezzo Cesare, ho condiviso tanti anni alla Juve con lui. E’ un ragazzo equilibrato e ha fatto le sue scelte in modo giusto. Altro ruolo all’interno della società? Tutti possiamo trovare altri ruoli. E’ vero comunque che il calcio è cambiato ma non è una questione solo del mondo del pallone, è una questione più ampia, è la vita ad esser difficile. Ripeto, si può parlare di tutto poi uno si sceglie una vita che a lui piace e se la porta avanti”.