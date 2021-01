Tare: “Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio”

Felipe Caicedo è uno degli obiettivi della Fiorentina per l’attacco. Tuttavia il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha smentito, per il momento, l’esistenza di una trattativa.

“Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio” ha detto Tare a Sportitalia, all’indomani della sfida contro la Fiorentina.