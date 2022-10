Tare: “La Conference League è inutile, la chiamo ‘competizione dei perdenti’. Neanche l’Europa League ha valore”

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto in un incontro alla Luiss, università di Roma, lasciandosi andare a sentenze molto decise. Ecco le sue parole, riportate da alfredopedulla.com: “Nel calcio, vengono inventate competizioni inutili come la Conference League: io la chiamo la competizione dei perdenti. Ma anche l’Europa League non ha alcun valore per gli introiti che produce, come la Conference”.

E aggiunge: “Stiamo guidando una Ferrari che a breve si schianterà. Il calcio ha preso una strada del tutto sbagliata: giochiamo ogni tre giorni, i giocatori non recuperano, inventiamo competizioni così dal nulla… Per generare introiti, generiamo problemi“.