Taveggia: “Ero riuscito a strappare Batistuta alla Fiorentina e a portarlo all’Inter”

Dirigente prima al Milan e poi all’Inter, Paolo Taveggia è stato per diversi anni uno dei protagonisti del calcio italiano. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Taveggia ha tirato fuori un retroscena riguardante l’ex centravanti della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta: “Mi ero accordato con lui per portarlo all’Inter. D’accordo con il procuratore Imborgia lo avevo praticamente strappato alla Fiorentina, però Moratti diede retta agli amici dirigenti e l’affare saltò”. Taveggia fa riferimento a fatti accaduti durante l’estate 1995.