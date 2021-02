Tedeschi: “L’assenza di Ribery è un’ottima notizia per la Samp. Martinez Quarta titolare nell’Argentina non per caso”

Personaggio dello spettacolo, con un passato anche nelle giovanili della Sampdoria, di cui è tifoso, Corrado Tedeschi a Radio Bruno ha parlato delle sue sensazioni in vista del match di domani: “Devo dire che la Sampdoria in attacco non è messa per niente male, quando ci sono tutti. E poi chi entra fa spesso bene e dà risposte, quando chi entra dalla panchina offre un contributo è una cosa importante. Domenica scorsa ad esempio Damsgaard ha fatto la differenza, anche se conoscendo il nostro presidente probabilmente è già stato venduto. Alla Fiorentina mancherà Ribery, che è un’ottima notizia per la Samp, così come l’assenza di Amrabat, che è molto forte. Big forti anche ad età avanzata? E’ cambiato il modo di giocare, quando giocavo io in quarta serie chi mi marcava mi seguiva fino a casa. La zona aiuta, dà più spazi anche a chi arriva ad una certa età. Giocatori come Ibrahimovic e Quagliarella riescono a sfruttare quel mezzo metro per continuare a fare gol. Sfida tra difese? Martinez Quarta non fa il titolare nell’Argentina per caso, la stessa Samp ha difensori buoni ma che ogni tanto cadono in amnesie. C’è un buonissimo centrocampo, Andre Silva è un giocatore che ha vinto l’Europeo”.

0 0 vote Article Rating