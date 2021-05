Tedesco: “Io alla Fiorentina? Mi è sempre piaciuta la Serie A e un giorno mi piacerebbe allenare nel campionato italiano”

Domenico Tedesco lascia lo Spartak Mosca dopo aver riportato in Champions League il club russo. Il suo è uno dei nomi accostati alla panchina della Fiorentina per il futuro.

Ma l’ex allenatore dello Schalke 04 ci va coi piedi di piombo su questo argomento: “Preferisco non commentare le voci – ha dichiarato a Tuttomercatoweb – altrimenti dovrei rilasciare ogni momento interviste per tutte le volte in cui sono stato accostato a una panchina. Dico che l’Italia è sempre stato un paese di calcio e a me è sempre piaciuta la Serie A, che seguo con piacere. L’unica cosa che posso dire è che un giorno mi piacerebbe allenare nel campionato italiano”.