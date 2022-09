Tegola Brozovic per Inzaghi: c’è lesione. A rischio per la Fiorentina?

Brutte notizie in casa Inter. Il centrocampista Marcelo Brozovic, infortunatosi con la nazionale croata, si è sottoposto agli esami per capire l’entità dell’infortunio. Questo il report medico della Croazia, che potrebbe incidere anche sul prossimo Fiorentina-Inter in programma per il 22 ottobre:

“Il centrocampista della nazionale croata, Marcelo Brozović, è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza magnetica presso l’Ospedale Speciale di St. Katarina, dopo essere uscito al 18′ a causa di un infortunio nella partita contro l’Austria. I risultati della risonanza magnetica hanno mostrato uno lesione parziale al flessore della coscia sinistra, quindi Brozović è atteso da diverse settimane di riposo. Ulteriori cure saranno prese in carico dai medici competenti dell’Inter, che forniranno anche una precisa prognosi di guarigione, e con loro il servizio medico della Nazionale croata sarà in costante contatto”.