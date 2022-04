Tegola importante in casa Milan: stagione finita per un difensore, non ci sarà contro la Fiorentina

La sfida tra Milan e Fiorentina è in programma a San Siro per il 1 maggio, ma Stefano Pioli è già certo di non poter avere uno dei suoi difensori a disposizione per la partita contro i viola. Gli esami medici effettuati a Alessandro Florenzi infatti hanno evidenziato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro e che obbligherà il giocatore a un intervento che verrà effettuato domani a Roma.

Stagione finita per Florenzi, che sarà costretto a saltare le ultime sette giornate (più Coppa Italia).