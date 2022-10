Tegola per la Fiorentina Femminile: contro la Juventus Panico è costretta a ridisegnare l’attacco

A meno di 24 ore dall’importante trasferta di domani contro la Juventus Femminile, vero e proprio scontro al vertice, è arrivata una brutta notizia per il tecnico della Fiorentina Femminile Patrizia Panico. Purtroppo l’attaccante gigliata Michela Catena non potrà far parte della sfida a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima di campionato contro la Sampdoria.

A darne notizia è stata la stessa Fiorentina con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Questa la nota apparsa pochi minuti fa:

“ACF Fiorentina comunica che durante l’incontro di campionato Fiorentina-Sampdoria la calciatrice Michela Catena è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un trauma distorsivo della caviglia destra. Gli accertamenti clinici e strumentali effettuati hanno confermato una distorsione di secondo grado ai danni dell’articolazione tibio-tarsica. La calciatrice ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà sottoposta a nuove valutazioni nel corso delle prossime settimane. Non sarà quindi a disposizione nella partita di domani contro la Juventus“.