Tegola Pioli, si ferma un titolarissimo dell’attacco. Contro la Fiorentina spazio al talento belga?

Quando manca poco più di un giorno all’ultima partita di questo primo spezzone di stagione, il prossimo avversario della Fiorentina è chiamato a fare i conti con un nuovo intoppo fisico. Nell’allenamento di ieri pomeriggio (in cui Pioli ha iniziato a fare le prove di formazione), si è fermato Junior Messias.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, si tratta di un problema muscolare la cui entità sarà valutata nella giornata di oggi, ma che lo pone in serio dubbio per la sfida delle 18 di domenica.

Una tegola non di poco conto quindi per l’ex tecnico viola, che nel brasiliano aveva trovato uno dei giocatori più in condizione. Questo infortunio lo costringe a ridisegnare il trio di attaccanti alle spalle di Giroud. Insieme a Leao e Diaz, ci sarà ballottaggio tra Krunic e De Ketelaere. Con quest’ultimo che potrebbe essere favorito anche per il solo fatto di non accumulare l’ennesima panchina consecutiva, prima della sosta per i Mondiali.