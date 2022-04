L’infortunio di Gaetano Castrovilli ha scosso tutto l’ambiente Fiorentina dopo la partita contro il Venezia. Il presidente viola Rocco Commisso ha telefonato personalmente al numero 10 gigliato dopo il match, per fargli l’in bocca al lupo per una pronta guarigione. Al momento non si conosce l’esatta entità dell’infortunio, nonostante la conferma della lussazione del ginocchio sinistro.