Telese: “Mi piacciono i veraci come Commisso, Vlahovic non condizionato dalle sue parole, anzi era su un piedistallo”

Una battuta a Radio Bruno su Vlahovic e il suo comportamento da parte di Luca Telese, giornalista cagliaritano, proprio alla vigilia del match con il Cagliari:

“A me Commisso piace, mi piacciono quelli veraci, lui quando parla magari non azzecca un congiuntivo ma si capisce cosa vuole. Vlahovic era entrato in quel vortice per cui non credo che quattro parole di Commisso l’abbiano condizionato, a Firenze lui era su un piedistallo d’oro, mi sa di rottura postdatata. Per invertire i trend e rompere l’atmosfera di uno spogliatoio poi oggi basta veramente poco, sono ragazzi molto fragili, divisi tra ingaggi milionari e play-station”.