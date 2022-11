Tempi duri per il Galatasaray di Torreira: grossi guai economici e stipendi in ritardo

Il Galatasaray dell’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira è in grossi guai economici. Non se la passa granché bene l’uruguaiano classe ’96. Infatti, gli stipendi vengono pagati con 1 mese e mezzo di ritardo, ma non solo. Mentre continuano ad arrivare all’ordine del giorno le notizie sui problemi nel pagamento degli stipendi dei calciatori del Galatasaray, il giornalista Tayfun Bayındır ha elencato le varie problematiche che attanagliano la squadra giallorossa.

“Le campane del pericolo iniziarono a suonare nel Galatasaray. Non sto parlando di errori arbitrali: l’argomento riguarda la struttura finanziaria del club… Negli ultimi giorni di agosto mi è giunta notizia che le rate del trasferimento societario non potevano essere pagate e gli stipendi erano pagati con un mese di ritardo. Ho immediatamente chiamato il presidente che ha dichiarato: “Non esiste una situazione di mancato pagamento. Questo è quello che succede in ogni club, siamo indietro di 15-20 giorni. Non è un problema insormontabile”. Ho sospeso anche la notizia. Il numero uno del Galatasaray ha detto “nessun problema. Tuttavia, ora vedo che la situazione non è affatto così”.

Prosegue: “Il Galatasaray, che ha acquistato grandi calciatori come Icardi, Mertens, Toreira, Oliveira, Mata, Rashica, Dubois, è alle porte del tracollo finanziario. In termini di diritti digitali, merchandising e sponsorizzazioni, il club registra un record negativo, i ricavi sono molto bassi. Negli ultimi 5 mesi, quando l’inflazione ha raggiunto il picco e i costi sono aumentati del 90 per cento; anche la crescita del reddito da merchandising è stata inferiore all’inflazione e la cifra del “reddito” continua ad essere negativa. Il reddito creato dal Fenerbahçe nella vendita al dettaglio è 4 volte quello del Galatasaray…Dalle sponsorizzazioni poi arrivano solo 1.8 milioni“.