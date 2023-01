Tempo di mercato anche per la Fiorentina Primavera: dalla scuola calcio di Aquilani arrivano due ragazzi in prova

E’ tempo di mercato anche per la Primavera della Fiorentina, che sta lavorando sia in entrata che in uscita. Due giocatori poco utilizzati da mister Aquilani, come Jacopo Atzeni e Mirko Bigozzi, approdano in Serie D, secondo quanto appreso da Cantera Viola. Per il primo c’è la Sangiovannese, mentre per il secondo il Poggibonsi.

In entrata, invece, arrivano a Firenze due classe 2007 per un provino, direttamente dalla scuola calcio presieduta dal tecnico della Primavera Aquilani. Dalla Spes Montesacro di Roma, ci sono Matteo Rosa e Tommaso Betti, rispettivamente attaccante e centrocampista.