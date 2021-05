Tendi: “Mi aspetto che il Presidente Commisso mantenga le parole pronunciate dal suo arrivo a Firenze. Mi piacerebbe Gattuso in viola”

L’ex calciatore della Fiorentina Alessio Tendi, intervistato dal Brivido Sportivo, ha toccato alcuni argomenti di attualità viola: “Mi aspetto che il Presidente Commisso che è potente e ambizioso, mantenga le parole pronunciate dal suo arrivo a Firenze. Mi aspetto che ci sia la voglia di fare una squadra competitiva, che possa lottare per traguardi alti ed entusiasmanti. Panchina? Mi piacerebbe vedere Gattuso in viola. E’ un tecnico determinato che non le manda a dire e sarebbe anche molto apprezzato dalla piazza. E’ uno che ci mette sempre tutto”.