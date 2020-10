“Tengo molto alla Coppa Italia” da Commisso il messaggio alla Fiorentina. L’ultima al Franchi prima della partenza

“Tengo molto alla Coppa Italia”. Questo è quello che ha spiegato nei giorni scorsi il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Ed è questo anche il messaggio che è stato trasmesso alla squadra.

Oggi Commisso sarà per l’ultima volta al Franchi prima della sua partenza per l’America (farà però a tempo ad andare all’Olimpico per il match con la Roma).

Lunedì sera intanto ha incassato il via libera per l’inizio dei lavori per il nuovo Centro Sportivo a Bagno a Ripoli. Una buona notizia che contrasta con i problemi legati alla realizzazione del nuovo stadio.