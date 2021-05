Tensione in casa Juventus: deciso il futuro di Pirlo

La sconfitta contro il Milan potrebbe costare caro alla Juventus, che adesso non è più padrona del proprio destino per la corsa alla Champions League. Anche se dovessero vincere le ultime tre partite contro Sassuolo, Inter e Bologna, non è scontato che i bianconeri riescano ad arrivare tra le prima quattro in classifica. All’indomani del tonfo casalingo contro la squadra di Pioli, alla Continassa è andato in scena un summit alla presenza di Agnelli, Nedved, Paratici e Pirlo.

Il tecnico della Juventus è stato confermato nonostante gli ultimi risultati, ma a fine stagione dirà addio alla Vecchia Signora dopo soltanto una stagione. Al suo posto la dirigenza sta valutando i nomi di Allegri, Gasperini e Zidane.