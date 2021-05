Tensione tra Juric e il Verona. Il tecnico: “Abbiamo parlato di tutto tranne che di programmazione. Mi sono fatto un film…”

C’è tensione tra Ivan Juric, tecnico più volte accostato alla Fiorentina, e l’Hellas Verona. Lo si evince dalle dichiarazioni nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Torino: “Io, come l’anno scorso, voglio parlare con la società e in questo momento non l’abbiamo ancora fatto. È passato molto tempo, e il tempo per parlare di questi argomenti c’era. Una sera eravamo a cena insieme e abbiamo parlato di tutto tranne che di pianificazione del futuro”.

E poi ha aggiunto: “Mi sono fatto un film pensando che con il lavoro, con i miglioramenti, potessimo raggiungere questo grande sogno che è l’Europa. Oggi è l’anniversario dello Scudetto, il mio sogno era portare l’Hellas in Europa. Ma al momento sono in grande difficoltà sulle domande sul futuro”.

E infine due parole su Marco Silvestri, portiere secondo alcuni media finito nel mirino della Fiorentina: “E’ migliorato molto grazie al nostro preparatore dei portieri che è bravissimo. Silvestri ha dato tanto al Verona, gli auguro il meglio perché se lo merita”.