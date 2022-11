Tensioni Commisso-Corsi non ricomposte. L’abbandono (definitivo?) della pista Bajrami

C’è anche l’Empoli tra i club che vorrebbero avere in mano a gennaio il cartellino del centrocampista della Fiorentina, Szymon Zurkowski, ma i rapporti tra il presidente azzurro, Fabrizio Corsi, e quello viola, Rocco Commisso, non sono stati ancora ricomposti dopo le tensioni estive. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Ecco così spiegato anche il motivo per cui la Viola ha virato in maniera decisa su Abdelhamid Sabiri per questo mercato e ha accantonato (definitivamente?) quello di Nedim Bajrami che pure è stato trattato nel corso dell’ultimo mercato, ma senza ottenere i risultati sperati.