Tensioni in casa Lazio: Sarri contro Luis Alberto. E Lotito chiarisce: “Il tecnico non è in discussione”

La Fiorentina si avvicina al match contro la Lazio con i biancocelesti finiti in una tempesta di polemiche dopo la recente sconfitta. Lotito sta con Sarri, nonostante le difficoltà. A distanza di cinque mesi dall’arrivo del tecnico toscano, il patron biancoceleste – scrive il Corriere dello Sport – non ha cambiato idea.

Lotito ha raggiunto Formello e ha parlato alla squadra, in ritiro dopo la caduta fragorosa del Bentegodi: il presidente ha ricordato ai suoi calciatori che Sarri è una sua scelta e non tornerà indietro semmai ci fossero dubbi. La direzione è chiara: chi non sposa il progetto è libero di andarsene. Due settimane fa, durante la sosta, il Comandante avrebbe avuto una discussione piuttosto vibrante con Luis Alberto, cui spetta ora riconquistare il suo allenatore sul campo.