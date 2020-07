Tentativo bis della Fiorentina per Belotti? Quei 40 milioni scartati da Cairo… ma il Gallo ora attira anche la Premier

A gennaio la Fiorentina ha provato a prendere Andrea Belotti, ci ha provato sul serio e lo conferma Tuttosport: 40 i milioni messi sul piatto da Commisso ma Cairo non se la sentì di cedere il proprio attaccante e di farlo soprattutto a metà di una stagione già complicata di per sé. Il Gallo sta trascinando il Toro fuori dalle sabbie mobili quasi da solo e segna da sette partite consecutive: in campionato è a quota 16, con 7 rigori, il prototipo del centravanti insomma. Quello che cerca la Fiorentina insomma: va capito poi se quei 40 milioni nel frattempo siano stati tenuti da parte o reinvestiti su altri calciatori. Di certo c’è che Belotti sta attirando molti interessi, soprattutto in Premier League dove il Manchester United lo corteggia: il Gallo freme per capire i progetti del Torino ma per l’estero la sua clausola resta da 100 milioni, il che potrebbe avvantaggiare sicuramente il mercato italiano. Per il club viola resta un’operazione quasi proibitiva ma chissà che non possa essere un tentativo bis.

