Tentazione iberica

L’arrivo a Firenze di Gennaro Gattuso si avvicina, così come si avvicina a entrare nel vivo un calciomercato che potrebbe rivelarsi scoppiettante in casa Fiorentina. Ieri sera i nomi dei primi obiettivi hanno cominciato a riscaldare l’ambiente viola, con gli esperti di mercato che hanno localizzato la zona di interesse della società viola per il momento nella penisola iberica. I nomi accostati alla Fiorentina nelle ultime ore per rinforzare centrocampo e attacco vengono da Spagna e Portogallo. In particolare Gonçalo Guedes del Valencia e Sergio Oliveira del Porto, sono due giocatori seguiti dell’importante agente portoghese Jorge Mendes, che segue anche gli interessi di Cristiano Ronaldo. Tra i tanti nomi sotto contratto con Mendes c’è anche quello di Gennaro Gattuso, neo allenatore della Fiorentina che sembra particolarmente interessato a questo legame. Che il rapporto tra i due possa portare a Firenze nomi interessanti per la Fiorentina direttamente dalla terra iberica (Mendes segue i più importanti giocatori portoghesi, ma non solo)? C’è da dire che la lista è veramente molto lunga.