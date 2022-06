Teotino: “Che senso ha perdere Torreira per pochi euro? Grillitsch non fa la differenza, mi dà fiducia solo Italiano”

Ex dirigente viola, Gianfranco Teotino a Radio Sportiva ha parlato di Fiorentina, in merito alla situazione di Torreira: “Farselo scappare per pochi euro non ha molto senso. Ora si parla di un’intesa con Grillitsch, anche se con qualche problema ma lui ha un ruolo diverso e non fa certo la differenza, non è da salto di qualità. Non ho neanche capito che cosa abbiano in mente per il reparto avanzato. Non sono molto ottimista adesso. Mi dà solo fiducia che Italiano sia convinto di restare, e allora significa che ha ricevuto delle garanzie”.