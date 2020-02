Teotino: “Chiesa per me è un esterno, ma ad ogni modo sta facendo vedere di che pasta è fatto”

Il giornalista ed ex Responsabile alla Comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino a Radio Sportiva ha parlato della coppia d’attacco viola che ha sbancato Genova: “Vlahovic? Per me è un giocatore di grandissima qualità, può diventare un attaccante di prima categoria. Chiesa? Lo vedo più come esterno ma anche ieri, a prescindere dalla posizione in campo, ci ha fatto vedere da che pasta è fatto”.