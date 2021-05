Teotino: “Commisso si sta facendo terra bruciata attorno. Anche lo stesso Gattuso dopo ieri…”

L’ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, e adesso opinionista radiofonico e televisivo, Gianfranco Teotino questo pomeriggio era in diretta a Radio Sportiva dove, commentando il valzer degli allenatori che è pronto a partire al termine del campionato, ha voluto dire la sua anche sulle parole di ieri di Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Non so se Simone Inzaghi possa essere ideale per il dopo Pirlo alla Juventus, almeno in questo momento. Paradossalmente l’avrei visto meglio dopo l’esonero di Sarri, quest’anno invece occorre ricostruire riprendendo subito a vincere, per questo motivo serve un tecnico con determinate caratteristiche. A Firenze vedremo cosa succederà, al momento credo che Commisso si stia facendo terra bruciata attorno a sè, per cui credo che sarà molto difficile vedere un grande allenatore a Firenze. Uno che riesce a sbagliare tutte le parole ieri in conferenza stampa, oggi continua con un video sui social contro un giornalista. Credo che se continua cosi farà fatica a circondarsi di professionisti di valore che possano fidarsi di lui. Anche lo stesso Gattuso, con cui ci sono stati incontri in passato, io penso che dopo ieri, se mai avesse pensato di accettare l’offerta della Fiorentina, da oggi in poi sarà sicuramente molto più scettico. Temo che le parole del presidente allontanino allenatori, giocatore e dirigenti dalla Fiorentina e questo è il peggio che potesse fare alla società viola”.