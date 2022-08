Il giornalista Gianfranco Teotino, a Radio Sportiva, è tornato a parlare della vicenda Torreira: “Con Torreira non è stato un problema economico. Credo che ci siano state delle tensioni importanti tra lui ed elementi della società. Vedremo al termine del mercato se le scelte viola saranno soddisfacenti. Per me la Fiorentina ha fatto un mercato più che discreto. Manca una mezz’ala al posto di Castrovilli. In difesa, se dovesse restare Milenkovic, i viola sarebbero apposto”.