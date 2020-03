Teotino: “Ecco cosa ho chiesto a Spadafora sulla Serie A. Calciatori? Il sindacato dei ferrovieri per esempio non ha reagito nello stesso modo nonostante…”

Il giornalista ed ex responsabile alla comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino a Radio Sportiva ha analizzato così la situazione: “Sono rimasto sorpreso dalle parole del Ministro dello Sport, gli ho chiesto cosa fosse cambiato fra sabato notte e domenica mattina: lui avrebbe potuto far valere le proprie ragioni in Consiglio dei Ministri, fatto il decreto la Serie A non poteva che attenersi. Il sindacato calciatori è stato improvvido, il sindacato dei ferrovieri per esempio non ha reagito nello stesso modo nonostante loro viaggino in tutta Italia e anche nelle zone rosse”