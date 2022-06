Teotino sconsiglia il Monza a Belotti: “Perché non giocarsi l’Europa con la Fiorentina?”

Andrea Belotti non ha ancora deciso il proprio futuro, ma il suo nome è stato più volte accostato alla Fiorentina. Dopo la promozione in Serie A, anche il Monza del mago dei parametri zero Galliani, si è avvicinato al Gallo. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, però ha delle idee diverse:

“Se Belotti andasse a Monza sarei molto sorpreso, perché potrebbe scegliere di giocarsi l’Europa con la Fiorentina. A prescindere dalla squadra è bene che cambi aria, visti gli svariati tentativi di riprovarci sempre con il Torino. Non fa bene né a lui né alla società: questa storia deve finire con un divorzio”.