Teotino: “Spero che Jovic si riprenda da questo momento buio. Non mi entusiasma come Commisso di rapporta a Firenze”

L’ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Spero che Jovic superi questo suo momento buio, perché la Fiorentina dopo l’addio di Vlahovic non ha trovato un degno sostituto. Per giocare nella squadra di Italiano serve un attaccante da 15-20 gol a stagione, anche perché gli esterni non segnano molto”

E ancora “La squadra non è migliorata rispetto alla scorsa stagione, ma in Conference può dire la sua. Commisso? Il suo modo di rapportarsi con l’ambiente circostante non mi entusiasma. Il ruolo di responsabile della comunicazione è delicato”