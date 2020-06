Teotino: “Sullo stadio situazione assurda. Chiesa alla Juve non troverebbe spazio. Tonali…”

L’ex responsabile comunicazione della Fiorentina, Gianfranco Teotino è intervenuto a Radio Sportiva parlando della situazione legata al futuro di Federico Chiesa: “Penso che adesso alla Juve non troverebbe spazio, anche se bisogna vedere che mercato in uscita ci sarà”.

E su Tonali ha detto: “E’ un affare per tutte le squadre e può giocare in tutti ruoli del centrocampo”.

Poi sullo stadio a Firenze ha aggiunto: “Situazione assurda e inconcepibile, nonostante la volontà da più parti di farlo”

E poi sulla apertura degli stadi ha detto: “Dovremo cominciare a discuterne, ma intanto aspettiamo di ricominciare a giocare e sistemare il protocollo. Qui siamo in ritardo su tutto, al di fuori dall’Italia tutti stanno lavorando con più efficacia”

— Radio Sportiva (@RadioSportiva) June 4, 2020