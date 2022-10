“Terim come Guardiola e Klopp, noi giocatori della Fiorentina ci siamo divertiti grazie a lui. E il rapporto che aveva instaurato con noi…”

L’ex portiere della Fiorentina, Giuseppe Taglialatela, in un’intervista rilasciata a Golden Foot, ha tessuto le lodi dell’ex allenatore viola, Fatih Terim, che ha portato la squadra gigliata a giocare un grande calcio, sia pur solo per qualche mese, durante la stagione 2000/01.

“Tutti conoscono Terim l’allenatore – ha detto – anche perché ha vinto tanto e chi ha avuto la fortuna di essere il suo giocatore, come nel mio caso, ha potuto ammirare il suo modo di allenare e di far giocare la squadra. Penso che non abbia nulla da invidiare a nessun allenatore al mondo e penso che sia uno dei migliori…L’uomo credo sia anche più grande dell’allenatore, perché ho potuto apprezzare le sue qualità umane, il suo carisma e soprattutto il suo essere davvero determinante in ogni situazione, sia positiva che negativa”.

E ancora: “Il rapporto che aveva instaurato con noi e con tutti i giocatori della Fiorentina era sano, diretto, serio e basato su un grande rispetto. Un allenatore importante e una persona rilevante, lo chiamavano imperatore e poi ne ho capito le ragioni. Terim era qualcuno che si faceva amare davvero da tutti e ovunque andassimo all’estero aveva un seguito pazzesco”.

E infine: “Terim ha fatto giocare bene la sua squadra e quindi potrebbe essere paragonato in parte a Guardiola e Klopp. Mentre di quelli del passato direi Lippi e Trapattoni. Comprendeva ogni tipo di situazione tattica, ma anche ogni tipo di mentalità. Gli piaceva far giocare bene la squadra e quando aveva giocatori importanti si divertiva e devo dire che noi della Fiorentina ci siamo divertiti grazie a lui”.