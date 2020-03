Terim: “Dopo questa brutta esperienza sarò un uomo migliore. Prego ogni giorno per chi sta lottando contro il virus”

L’ex allenatore della Fiorentina Fatih Terim, contagiato dal coronavirus, ha scritto un lungo messaggio su Instagram dopo essere stato dimesso dall’ospedale: “Questa è una prova che il mondo sta affrontando. Molti hanno avuto a che fare con il virus, alcuni con pazienza, altri con ragione e fede. Possa Allah far superare a tutti questo momento seguendo il loro cuore. Imparerò molto da questa esperienza. Apprezzerò tutto di più e, dopo questo periodo di quarantena, trascorrerò più tempo con la mia famiglia e con i miei affetti. Farò qualcosa per contribuire a portare più pace. Perdonerò di più, cercherò di essere meno triste. Ho completato il ricovero ospedaliero e sto tornando a casa. Voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri per il loro lavoro, i miei parenti e amici per non aver fatto mancare supporto e preghiere, la mia famiglia che è stata presente con pazienza e speranza. Ora devo restare a casa, proteggere me stesso e prendere le dovute preoccupazione. Da ieri in ogni preghiera che faccio c’è e ci sarà sempre un pensiero per i guerrieri che stanno lottando contro il virus e i medici che gli stanno accanto”.