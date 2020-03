Terim e quel gesto della Fiorentina che non è passato inosservato FOTO

Ieri sera c’è stato l’annuncio da parte dell’ex allenatore della Fiorentina, Fatih Terim, di essere risultato positivo al Coronavirus. Un annuncio che ha avuto vasta eco in Turchia, dove il tecnico è un’icona per tutto il paese. Ma è stato sottolineato con grande enfasi anche il gesto compiuto dal club viola. Un gesto semplice, ma anche ricco di significato allo stesso tempo. Su Twitter, la Fiorentina ha replicato alle frasi di Terim scrivendo il proprio messaggio d’auguri “Forza Imperatore”, corredato da una foto dell’allenatore che mostra la maglia viola. Apprezzamenti per i viola si possono trovare quest’oggi sia tra il popolo social che su molti organi di informazione turchi.