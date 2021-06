Terim: “Mi è dispiaciuto vedere la Fiorentina nella bassa classifica. Ho ancora legame forte e Firenze e i viola meritano di tornare in Europa prima possibile”

L’ex allenatore della Fiorentina, Fatih Terim, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Analizzando l’ultimo campionato di Serie A, ha parlato del cammino delle due squadre che ha allenato in Italia (oltre ai viola, il Milan) dicendo: “Sono felice che i rossoneri siano tornati in Champions. Oltre a Calha (Calhanoglu ndr) ci sono tanti giocatori che amo e seguo con interesse. Se tralasciamo la performance eccezionale dell’Inter, i rossoneri sono stati il miglior team della stagione in A. Piuttosto mi è dispiaciuta molto la stagione della Fiorentina, nella bassa classifica. Ho un legame ancora molto forte con Firenze, spero che la Viola torni dove merita, magari in Europa, il prima possibile”.