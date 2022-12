Terim: “Torno in Italia solo con un bel progetto. Chi tifo in Serie A? Firenze è la mia seconda casa, ma scelgo il Napoli”

L’ex allenatore della Fiorentina Fatih Terim ha parlato in occasione del Golden Foot, regalando anche qualche indizio per il futuro. Ecco le sue parole, riportate dal giornalista Gianluca Di Marzio: “Ritorno in Italia? Se c’è un bel progetto e una proposta allettante, torno. Altre robe non mi interessano proprio”.

Sulla squadra per cui fa il tifo in Serie A: “Beh, Firenze è la mia seconda casa e ho lavorato anche al Milan, però scelgo il Napoli. Sono felicissimo per il mio amico Spalletti, per il quale ho tanto rispetto. Sta andando fortissimo e spero che arrivi fino alla fine, vincendo il campionato”.