Termina con una manciata di minuti l’avventura in viola di Agudelo: ecco la sua prossima destinazione

L’avventura di Kevin Agudelo alla Fiorentina termina qua dopo appena tre presenze in campionato raccolte in pochissimi minuti da subentrato. L’ex centrocampista colombiano del Genoa tornerà alla casa madre per poi ripartire, e a dare la notizia ci ha pensato il Direttore Sportivo Daniele Pradè in conferenza stampa: “Agudelo uscirà a breve. Salvo clamorosi ribaltoni, tornerà al Genoa per poi andare a La Spezia”.

