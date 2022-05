Terminato l’incontro tra Italiano e la dirigenza. Gettate le basi per il futuro, avanti insieme

Vincenzo Italiano sarà l’allenatore della Fiorentina anche nel prossimo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, oggi si è svolto un incontro al Centro Sportivo: presenti l’allenatore e la dirigenza, tra cui il Direttore Generale Joe Barone, il Direttore Tecnico Nicolas Burdisso e il Direttore Sportivo Daniele Pradè. Il faccia a faccia è stato utile per chiarire le idee per quanto riguarda il futuro e per gettarne le basi. Appuntamento, dunque, al 5 luglio, data d’inizio della prossima stagione.