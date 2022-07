Terracciano: “Adesso si inizia a fare sul serio: le prossime amichevoli saranno impegnative. I nuovi sono stati accolti da un gruppo sano”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano è stato intervistato dai canali ufficiali della società viola. Il n°1 ha parlato del secondo ritiro in Austria e degli allenamenti con i suoi colleghi con i guanti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Queste sono delle belle giornate in cui si inizia a fare sul serio per prepararsi alla prossima stagione. A Moena il carico era più fisico mentre ora ci aspettano delle amichevoli di livello che ci daranno come stiamo sia fisicamente sia tatticamente“.

Sull’arrivo dei nuovi: “Ora che sta arrivando l’inizio della stagione, queste partite ci servono come tappe di avvicinamento a quelle ufficiali: le affrontiamo come impegni seri. Il gruppo è semplice, sano e così basta veramente poco per inserirsi. I nuovi sono stati accolti bene, merito sia nostro che loro”.