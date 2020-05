Terracciano: “Ci sentiamo tutelati dalla Fiorentina. Siamo ripartiti con intensità, ma con Iachini non c’erano dubbi”

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato durante una live Instagram assieme all’account della società viola: “L’augurio che ci facciamo tutti è quello di tornare il prima possibile alla normalità. Non è stato facile, abbiamo vissuto dei mesi anomali e ricevere notizie negative non aiutava ad essere sereni. E’ importante tornare alla normalità ed essere responsabile per te stesso e per gli altri. Tornare al centro sportivo? All’inizio è stato un po’ strano, perché ci siamo rivisti ma non ci siamo potuti abbracciare. Il dottore, assieme alla società, sta facendo un grande lavoro. Siamo iper-controllati e ci sentiamo tutelati, anche se sappiamo bene che il rischio zero non esiste. Quando andiamo in campo poi, ci lasciamo andare. La vicinanza del club, a partire dal presidente Commisso, è stata tantissima e ci siamo sentiti telefonicamente. Appena ho capito che la situazione non era normale, ho fatto andare via la famiglia. E’ stato un sacrificio, sia per me che per loro, ma lo rifarei. Noi portieri abbiamo un rapporto speciale con il campo e con l’erba, oltre a calpestarla con le scarpe la tocchiamo con le mani. Siamo ripartiti con tanta intensità, ma conoscendo il mister non avevamo dubbi. Già a livello fisico stiamo bene, ovviamente non siamo al top”.