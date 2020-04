Terracciano: “Con la squadra ci teniamo in contatto tutti i giorni. Sono solo a Firenze, lontano dalla mia famiglia”

A Casa Viola, trasmissione in onda su Toscana Tv, ha parlato così il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano: “Non è un momento facile per nessuno di noi, io sono solo a Firenze lontano dalla mia famiglia, ma dobbiamo pensare che ci sono persone che stanno davvero male in questo momento. Dobbiamo fare sacrifici oggi perché questa situazione migliori. Ci teniamo in contatto tutti i giorni con la squadra, ci diamo forza. Con il mister e lo staff siamo in contatto continuo seguiamo alla lettera il programma di allenamento per farci trovare pronti quando dovremo riprendere. Raccolta Forza e Cuore? Il presidente ha dato una grande prova di generosità ed umanità. Non avevamo dubbi sulle sue qualità umane. Un’iniziativa importante, siamo felici che la città ci abbia seguito nel traguardo di aiutare le persone che oggi hanno bisogno”.