Terracciano: “Di Empoli ho ottimi ricordi, ma la partita dell’andata è stata una batosta. Non vedo l’ora di rivedere il Franchi al 100% della capienza: in casa nostra…”

Pietro Terracciano ha rilasciato una lunga intervista a Radio Bruno riprendendo temi importanti sul suo presente alla Fiorentina e sul passato a Empoli, prossimo avversario in campionato. Il portierone viola ha dichiarato:

“L’andata con l’Empoli è stata una batosta difficile da digerire. Ha lasciato degli strascichi, ma abbiamo reagito molto bene. Affronteremo la partita di domenica col piglio con cui affrontiamo le altre. Di Empoli ho ottimi ricordi: mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco e di arrivare qui”.

“Non vediamo l’ora che lo stadio torni al 100% della capienza: per noi la tifoseria è fondamentale. In casa possediamo delle buone statistiche, ma non voglio dire niente per scaramanzia”.

Ancora: “Tra i rimpianti sui gol ho il primo di Empoli. Mi ha lasciato l’amaro in bocca: rosico a prendere un gol del genere. Il portiere è un ruolo talmente delicato che puoi fare anche tante parate, ma la gente si ricorderà sempre di un tuo errore“.