Terracciano: “E’ un orgoglio vestire la maglia della Fiorentina, volevo che continuasse la mia avventura a Firenze. Che parata contro il Twente e con l’Inter…”

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, ha parlato ai canali ufficiali viola e ha risposto alle domande che gli hanno fatto i tifosi: “E’ un orgoglio per me vestire questa maglia e lo è tutt’oggi. Il rinnovo? Era quello che desideravo, volevo che questa avventura continuasse e sono felicissimo. Ho lavorato tanto e ho sempre detto che non mi piaceva questa definizione di dodicesimo. Cerco di farmi trovare pronto in ogni momento. C’è tanta responsabilità e un po’ di tensione, quella giusta”.

Sulla miglior parata: “Come importanza è stata quella col Twente, è stata decisiva ed è arrivata negli ultimi minuti della partita”.

Poi ha aggiunto: “L’anno scorso siamo entrati nelle sette sorelle…dovremo avere la stessa continuità per rifarlo nuovamente. La gara con l’Inter? Sarà una bellissima partita, abbiamo voglia di fare bene, giochiamo in casa e questo deve essere un motivo in più per dare il massimo, per metterli in difficoltà e provare a vincere”.