Terracciano finisce nella Top 11 di un attaccante di Serie A

Pietro Terracciano, portiere Fiorentina, è stato inserito da un attaccante di Serie A nella sua personale Top 11. Si tratta di Alfredo Donnarumma, in forza al Brescia, che ha parlato così a tuttosalernitana.com: “Vi faccio un nome per la porta che forse vi sorprenderà: Pietro Terracciano. So che a Salerno qualcuno storcerà il naso, ma a volte gli errori nascono da un contesto in cui non tutto va per il verso giusto. Affinché un calciatore renda è necessario che venga messo nelle condizioni. Se oggi giochi nella Fiorentina in Serie A vuol dire che non sei uno stupido, anzi. E’ un amico fraterno, sono felicissimo di aver condiviso qualche campionato con lui”.