Terracciano: “Giocare con la maglia della Fiorentina è un orgoglio. Ribery? Un campione sotto ogni punto di vista”

Continua così la diretta Instagram di Pietro Terracciano, estremo difensore della Fiorentina, con il profilo della società viola: “Ribery? Mancava da tempo, rivederlo in campo fa sempre un bell’effetto perché parliamo di un campione assoluto. Pensare alla sua storia fa effetto, è impressionante: i campioni lo sono sotto ogni punto di vista. Quando si è presentato in spogliatoio, sembrava che stesse con noi già da tanti anni. E’ una persona che ti dà tanto e che ti spinge a migliorarti. Ruolo del portiere? Mi ha spinto mio fratello maggiore, è una vocazione. Chi nasce portiere muore portiere, c’è poco da fare. Mio fratello è un grande tifoso della Fiorentina e mi ha trasmesso questa simpatia per i colori viola: quando gli ho detto che sarei venuto qui, era pazzo di gioia. Non penso che mi sarebbe potuto capitare di meglio, appena mi è arrivata la possibilità di venire qua non ci ho pensato per neanche un secondo. L’accoglienza che mi ha dato Firenze quando ho esordito con la Lazio la porterò sempre con me: giocare con questa maglia per me è un orgoglio. Mi alleno come se dovesse giocare sempre titolare, non ti puoi permettere di abbassare l’attenzione neanche un po”.