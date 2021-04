Terracciano: “Iachini? Ha ripreso dove aveva lasciato. Dispiace lottare per questa classifica. Contro l’Atalanta…”

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano è intervenuto durante un Q&A sui social parlando della sfida con l’Atalanta: “Sarà dura, affrontiamo un duro avversario, dobbiamo fare i punti a tutti i costi. Domenica le statistiche non conteranno nulla, metteremo in campo tutto quanto abbiamo fatto in questo percorso col mister.

E proprio su Iachini: “Caratterialmente pretende molto, prepara benissimo le partite. Sta toccando oltre le corde tattiche anche quelle motivazionali, stiamo facendo il massimo in questo momento.

Sul momento: “La salvezza è troppo importante, dispiace lottare per questa classifica, ma quando sei lì devi lottare in ogni partita.

E sul cambio in panchina: “Il mister pretende molto, ha ripreso dove aveva lasciato.

Rosalen e i portieri: “Siamo un gruppo già affiatato, c’è un bel rapporto. Il clima è sereno e ci aiuta nelle prestazioni”.