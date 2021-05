Terracciano: “Iachini ha saputo rimettere in sesto una squadra in difficoltà. Da noi ci saranno solo ringraziamenti per lui. Il prossimo anno dovremo lottare per altri obiettivi”

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, ha parlato al media ufficiale del club al termine del match contro il Crotone: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Loro venivano da prestazioni importanti, hanno dimostrato che, nonostante la retrocessione, stavano continuando a giocare, com’era giusto che fosse. Sono contento di essermi fatto trovare pronto però secondo me dovevamo far meglio ed essere più in partita fin da subito. Avrei preferito fare qualche intervento in meno e aver vinto questa partita”.

Sui portieri ha detto: “C’è un gruppo affiatato e Rosalen (il preparatore degli estremi difensori ndr) ha grossi meriti per le nostre prestazioni e penso che non sia un caso. E’ tutto frutto del lavoro e dell’affiatamento che c’è tra di noi”.

Sulla stagione: “Penso che abbiamo dimostrato nel momento decisivo di che pasta eravamo fatti. Ci sono state parecchie difficoltà, siamo stati bravi noi e il mister. Siamo stati presenti e questo è importante. Iachini? Lo conosco dai tempi di Empoli, lo ringrazio per quello che ha fatto con noi. Ha saputo rimettere in sesto una squadra che, a livello mentale era in difficoltà. Da parte di tutto il gruppo ci saranno solo ringraziamenti ed elogi, perché è stato fondamentale. Dobbiamo ripartire, azzerare questa stagione, questa squadra dovrà lottare per altri obiettivi”.