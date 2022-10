Terracciano: “Lecce squadra tosta, dobbiamo stare molto attenti. La sconfitta a Bergamo fa ancora male, vorrei rigiocare la partita. Twente? La parata più difficile”

Il calciatore della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato sul canale TikTok ufficiale ACF Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ho un ricordo incredibile della partita contro il Twente. Parata più bella della mia carriera? Sì, una delle più belle. Certamente la più difficile, considerato anche l’avversario”.

Sul momento della squadra: “In questo momento, manca quel qualcosa in più che devi avere a certi livelli per confermarsi. Devo dire che è estremamente complicato. Personalmente, rigiocherei tutte le partite che abbiamo perso, specialmente Bergamo, più che altro per com’è arrivata la sconfitta”.

Sul prossimo impegno, contro il Lecce: “Squadra tosta, che ha messo in difficoltà anche alcune big, tipo Inter e Roma. Sono veloci nelle ripartenze, dobbiamo mantenere alto il livello di attenzione. Una promessa? Darò sempre il massimo, ma anche di più. Mi sento, e ci sentiamo in dovere di ripagare l’affetto di Firenze”.